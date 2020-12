Il messaggio di Pelé per Maradona: “Sarai sempre un mio grande amico. Sei incomparabile. Un giorno giocheremo insieme”

Altro campione di calcio, Pelé ha dedicato un post attraverso Instagram al suo amico Diego Armando Maradona. Di seguito le parole:

“Oggi sono passati sette giorni da quando te ne sei andato. Molte persone amavano paragonarci per tutta la vita. Eri un genio che incantava il mondo. Un mago con la palla ai piedi. Una vera leggenda. Ma soprattutto, per me, sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande.

Oggi, so che il mondo sarebbe molto meglio se potessimo confrontarci di meno e iniziare ad ammirarci di più. Quindi, voglio dire che sei incomparabile.

La tua traiettoria era segnata dall’onestà. E nel tuo modo unico e particolare, ci hai insegnato che dobbiamo amare e dire “ti amo” molto più spesso. La tua rapida partenza non mi ha permesso di dirtelo, quindi ti scriverò: ti amo, Diego.

Mio grande amico, grazie mille per tutto il nostro viaggio. Un giorno, in cielo, giocheremo insieme“.

