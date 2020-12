Nasce il museo popolare di Maradona: cappella in lavorazione sui Quartieri Spagnoli

Sui Quartieri Spagnoli, a Napoli, alla fine di Via Emanuele De Deo, c’è il Museo popolare di Diego Armando Maradona. A riportarlo è Il Mattino. È in lavorazione anche una cappella, sotto al murales, proprio per non rovinare i doni che la gente ha portato fino a lì per ricordare il Pibe de Oro: sciarpe, maglie, composizioni di fiori e tanto altro.

Il progetto prevede anche una statua, una nuova illuminazione, paletti, fioriere e intitolazione dello slargo a Diego Armando Maradona che non dovrebbe avere ostacoli grazie all’assenza di toponimi e numeri civici.