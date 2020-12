Dalla Francia, Maradona avrebbe vinto due Palloni d’Oro. I dettagli

France Football aprì la candidatura al Pallone d’Oro a giocatori non europei nel 1995, ecco perchè Maradona non ha mai vinto. In quegli anni la carriera di Diego era in discesa.

MARADONA AVREBBE VINTO DUE PALLONI D’ORO

A pochi giorni dalla scomparsa del campione, la rivista francese si è posta una domanda: se il premio fosse già esistito sin dalla sua nascita, quanti palloni avrebbe vinto Diego Armando Maradona?

Secondo France Football, la risposta è due: uno che risale al 1986 (vinto da Belanov) nell’anno del Mondiale conquistato con l’Argentina e il secondo nel 1990 (vinto da Matthaus) nonostante la finale del Mondiali persa in Italia. A riportarlo è Sportmediaset.