Luperto: “Contro il Napoli sarà una gara molto difficile. Cercheremo di vincere!”

Sebastiano Luperto, ex giocatore del Napoli e attualmente del Crotone, ha rilasciato alcune parole sul sito rossoblu in vista del match di domenica 6 dicembre contro la sua ex squadra alle ore 18. Di seguito le parole:

20 gol subiti in 9 giornate, cosa non sta andando bene?

“Sono tanti i gol subiti ma secondo me non è un fattore solo difensivo ma di tutta la squadra”.

Che gara ti aspetti contro il Napoli?

“Sicuramente una gara durissima perché sono una grande squadra. Cercheremo di metterli in difficoltà e ottenere punti”.

Crotone, come si trova?

“Mi sta aiutando tanto e sto crescendo molto. Mi servirà ancora tanta esperienza per affermarmi con le mie qualità in questo campionato che è davvero duro”.