Insigne, in conferenza stampa: “L’Europa League è un nostro obiettivo, domani dobbiamo dare tutto”

Alla vigilia di AZ Alkmaar, mister Gattuso e Lorenzo Insigne, hanno partecipato alla conferenza stampa Uefa. Ecco quanto dichiarato da Insigne:

“Maradona ha fatto cose incredibili, ha portato Napoli sul tetto d’Europa e non lo dimenticheremo mai. Domani cercheremo di fare risultato a tutti i costi anche se sarà una partita tosta. Nella partita di andata abbiamo fatto bene, abbiamo creato tanto ma non siamo stati bravi a concretizzare. Siamo una grande squadra, dobbiamo continuare a lavorare per continuare a migliorare. Le sfide europee non sono mai facili, dobbiamo dare tutto. L’Europa League è un nostro obiettivo”