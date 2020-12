Gattuso sul modulo: “Il 4-2-3-1 perché i più forti devono giocare. Ma se non c’è voglia di aiutare il compagno, qualche attaccante starà fuori”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. Il mister calabrese ha rilasciato la sua impressione sul sistema di gioco del Napoli e sul modulo. Ecco quanto detto:

“Questa squadra è forte tecnicamente e ha giocato bene nelle ultime gestioni. Però non può permettersi di non mettere veleno. La qualità ti fa vincere le partite, ma non tutte. Devi metterci anche altro, la testa è fondamentale. Avrò fatto 100 partite in Serie A, tutti sanno che gioco con il 4-3-3. Se gioco con il 4-2-3-1 è perché i giocatori forti li dobbiamo far giocare. Se non faremo una corsa in più, se non c’è voglia di aiutare il compagno, allora qualcuno starà fuori. Bisogna continuare sulla strada intravista domenica. La partita con la Roma non basta, bisogna dare continuità“.