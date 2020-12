Dall’Argentina, l’amico di Maradona choc: “Diego ha scoperto prima di morire di non essere il padre dei uno dei 5 figli”

È clamorosa la voce che viene dall’Argentina su Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino, morto una settimana fa, non riesce “a trovare pace”. Infatti, dopo le tante polemiche di questi giorni, sui vari argomenti della vita del Pibe de Oro, c’è un’altra che può sconvolgere il futuro dei suoi figli e della sua famiglia.

Secondo quanto riportato da Luis Ventura di Eltrecetv.com, Maradona, prima di morire, ha scoperto di non essere il padre di uno dei 5 figli. Questa notizia apre nuovi scenari riguardante la sua vita e che può portare ad altri scontri.

Tutto potrebbe riportare a Diego Jr in Italia o Jana, l’ultima riconosciuta dall’ex calciatore. Ma secondo Ventura, entrambi sono stati riconosciuti figli di Maradona dalla giustizia italiana e argentina. Per loro però, non c’è stata la controprova del dna.