Caruso (Kappa) a Radio Crc: “Impossibile che la maglia stile Argentina sia già in vendita, occhio alle truffe. Le prime arriveranno entro Natale”

“La maglia stile argentina è nata come quarta maglia, anche per sottolineare il legame di Diego con Napoli e con l’Argentina”. Queste le parole di Enrico Caruso, Senior Sales Kappa, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc dalle 13:00 alle 14:00 e condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr.

“È andata, poi, oltre le aspettative, diventando tristemente celebrativa ed oggetto di desiderio per i tifosi”. Caruso ha fatto poi luce sull’eventuale messa in commercio della maglia: “Per il momento abbiamo congelato la data di distribuzione e stiamo decidendo quando mandarla online. Verranno caricate nei magazzini in vari step, quindi potremmo impiegare anche tre mesi. La maglia in questo momento non è nelle mani di nessun rivenditore – ha poi continuato Caruso, avvertendo i tifosi -, quindi chiedo a tutti gli eventuali acquirenti di verificare l’attendibilità dei siti e dei venditori. Fate attenzione. Quando sarà in vendita? Entro Natale, attraverso il canale e-commerce del Napoli, ma i numeri saranno limitati, soprattutto nella parte iniziale. Maradona? L’ho vissuto a pieno e il gol contro il Verona è ancora vivido nella mia memoria. Diego ha portato solo cose belle. Attualmente c’è gente che ha bisogno di notorietà e che ha fondato la propria comunicazione sulla cultura dell’odio, ma è facile evitarli cambiando canale”.