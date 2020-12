RAI – Svolta economica voluta da ADL: non ci saranno più acquisti di giocatori con compensi ingenti

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto il collega ed esperto di calciomercato Ciro Venerato. Di seguito, ile parole del collega RAI evidenziate dalla nostra redazione:

“Partiamo dal presupposto che a Crotone, Osimhen, non ci sarà, forse ci sarà con la Samp. Il Napoli ci va cauto per evitare il rischio di una ricaduta. Per quanto concerne il modulo Gattuso contro le big adotterà, con il recupero di Osimhen e Bakayoko, sempre il 4231. Non vedremo più però i quattro piccoletti lì davanti, ma ci sarà Zielinski da trequartista così da poter riproporre anche il 433 durante la gara.

Ci saranno dei match, sulla carta, leggermente meno difficili in cui si adotterà lo schieramento tattico con Mertens trequartista alle spalle di Osimhen, ovviamente.

La situazione relativa a Milik è questa: l’unico giocatore che può avvicinarsi per motivi tattici e di stipendio, sarebbe Vecino. Con la svolta economica del nuovo Napoli voluta da ADL, bisogna dimenticarsi giocatori che hanno compensi superiori a 3,5 milioni di euro a stagione. La politica è quella di prendere più giocatori come Osimhen, campioni del futuro e non già affermati”