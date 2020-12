TS – Milik alla Juve dipende da Khedira

La Juventus avrebbe bisogno di un altro attaccante in rosa, e a gennaio potrebbero verificarsi le condizioni giuste per portare in bianconero Arek Milik. Il polacco non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2021, quindi il Napoli potrebbe provare a cederlo a gennaio per evitare di perderlo a zero. Come scrive Tuttosport, prima di acquistare, la Juventus dovrebbe cercare di liberarsi del pesantissimo ingaggio di Khedira. Il tedesco è ormai da tempo fuori dal progetto tecnico, ma percepisce 6 milioni lordi. I conti tornerebbero poi per la Juve, ma dipende anche dall’accordo con Milik.

