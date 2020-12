Repubblica – ADL ha mandato la bozza del nuovo contratto a Gattuso, in settimana l’ufficialità del rinnovo

Come racconta l’edizione odierna di Repubblica, ci sono novità sulla questione rinnovo di Gattuso. Aurelio De Laurentiis ha delegato i suoi legali che hanno inviato al tecnico la bozza del nuovo contratto per prolungare la permanenza sulla panchina del Napoli. A Gattuso non resta che confermare la sua disponibilità a rimanere a a firmare il contratto, con l’ufficialità dunque che dovrebbe arrivare in settimana. Il rinnovo avrà valenza fino al 2023 con un’opzione per la stagione successiva. De Laurentiis è convinto della centralità di Gattuso nel progetto Napoli, e manca poco per rendere tutto ufficiale.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI