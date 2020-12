Pres. Crotone, Vrenna: “Napoli città passionale, l’amore per Maradona è un qualcosa di meraviglioso. Scudetto? Tifo per Gattuso”

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha rilasciato quest’oggi delle dichiarazioni durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lasciatemi fare innanzitutto i complimenti alla città di Napoli per avere intitolato lo stadio a Diego Armando Maradona. Ho visto cosa sta accadendo in città. L’amore che i partenopei hanno per l’argentino è un qualcosa di bellissimo, meraviglioso. Solo in una città passionale come quella di Napoli poteva accadere una simile testimonianza di affetto”.

“Io ho molta simpatia per il Napoli. Alla guida della compagine azzurra c’è un calabrese come Gennaro Gattuso. Ho visto le partite del Napoli, la squadra a mio avviso è molto forte. Spero che possa arrivare fino in fondo. Il Napoli ha tutte le qualità per vincere lo Scudetto. Dirò di più: io spero che i campani possano aggiudicarsi il titolo. Tifo per loro”.