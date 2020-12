Manuel Parlato, giornalista e inviato di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen:

“Osimhen nella giornata odierna non si è allenato con il resto della squadra a Castel Volturno. Con molta probabilità non partirà per l’Olanda per giocare la prossima sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar”.