Dopo la lite, Parenzo chiede scusa a Maradona Jr. Cruciani non fa passi indietro: “Non ho alcuno motivo per farlo”

Dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona c’è chi lo ha omaggiato ma anche chi ha usato parole forti nei confronti del Diez. Al riguardo è intervenuto il figlio del Pibe De Oro, Diego Maradona Junior, che ha pubblicato un messaggio su Instagram: “Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset!”.

Nel corso della trasmissione dei due conduttori, “La Zanzara” su Radio 24, era passato il concetto che fosse assurdo “piangere un giocatore cocainomane”. Durante il collegamento telefonico con Maradona Jr, David Parenzo ha fatto le sue scuse: “Se la mia ironia ha offeso faccio le mie scuse, per una frase che non ho pronunciato. Però se quel giochetto radiofonico le ha in qualche modo provocato. Chiedere scusa può essere un gesto di maturità”. Diego a quel punto ha accettato le scuse.

Non si è scusato, però, Cruciani che ha affermato: “Parenzo ha chiesto scusa perché se la fa sotto. Io non mi sento nel torto e per questo motivo non chiedo scusa. Non ho alcun motivo per farlo”.