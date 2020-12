Mascara: “Insigne è un figlio di Napoli, Osimhen non ancora pronto alla Serie A!”

Giuseppe Mascara, ex giocatore del Napoli tra le altre, ha parlato ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Il sogno nel cuore. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il talento di Insigne sta diventando più maturo, comincia a comprendere le due fasi di gioco e sa interpretarle, anche rischiando a volte. Oggi sono in pochi ad affrontare l’avversario come Insigne, non curandosi dei rischi. Lorenzo è un figlio di Napoli. Il Napoli sta facendo un po’ di fatica a livello europeo, ma ha le caratteristiche per venirne fuori. Veniamo da un periodo particolare a causa del covid, quindi c’è bisogno di avere un organico sempre disposto e non è facile trattenere le forze, perché in campo si da sempre il tutto per tutto”.

“Cosa manca alla squadra? Il Napoli ha bisogno di un attaccante, di gente pronta; nei periodi delle mezze punte deve avere qualcuno che garantisca il gol ad ogni partita. Osimhen non è ancora pronto, nonostante sia un buon giocatore. La squadra, negli ultimi dieci anni, ha avuto Cavani, Higuain, lo stesso Mertens, e cioè tutti calciatori in grado di fare più di 20 goal nel campionato. Mertens trequartista? Sono innamorato del giocatore, non lo vedo mai banale. Ha il mio massimo rispetto, sono dell’opinione che ha sposato realmente il progetto Napoli”.

“Politano? Deve essere l’arma in più del Napoli. Può fare ancora tanto e, soprattutto, deve fare tanto perché ha tutte le possibilità. Non dimentichiamo che gioca nella piazza più bella e più importante d’Europa. Il mio ricordo di Maradona? Conosceva tutti i giocatori che avevano posseduto, almeno una volta, la maglia del Napoli, me compreso”.