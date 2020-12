Infortunio Osimhen, pessimismo per l’Europa League: ecco quando dovrebbe rientrare

Novità sul fronte Victor Osimhen in casa Napoli. L’attaccante nigeriano, dopo l’infortunio alla spalla subito in Nazionale ha già saltato le sfide con Milan, Rijeka e Roma. Lo stop dell’ex Lille rischia di non fermarsi qui: c’è infatti molto pessimismo sulla sua presenza in campo contro l’AZ Alkmaar. Verso un altro forfait dunque Osimhen, perchè Gattuso e lo staff medico non vogliono rischiare di aggravare una situazione già di per sé delicata.

L’attaccante nigeriano per ora ha svolto solamente sedute di palestra e fisioterapia, senza riuscire ancora a svolgere una seduta di allenamento completa insieme al gruppo squadra. Verosimilmente il rientro di Victor Osimhen dovrebbe avvenire nella sfida dell’Ezio Scida tra Crotone e Napoli, magari a gara in corso. Nessuna voglia di prendersi rischi dunque, con il pericolo di allungare ulteriormente i tempi di recupero completo.