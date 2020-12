Il Mattino – Rrahmani e Hysaj ancora positivi al Covid, slitta il loro rientro

Faticano i recuperi in casa Napoli. Oltre alle condizioni di Osimhen devono aggiungersi due casi di positività al Covid. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, sia Hysaj che Rrahmani sono risultati ancora positivi al Covid nel test fatto domenica e non potranno essere reintegrati in squadra. In questi giorni si capirà quale sarà il destino in Europa League degli azzurri e non poter contare su due giocatori complicherà i piani di Gattuso anche per la questione turnover. La gestione delle energie sia in campionato che in Coppa è fondamentale per non lasciare indietro punti preziosi.

