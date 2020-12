Secondo il “Corriere del Mezzogiorno“, Elseid Hysaj è risultato negativo al covid all’ultimo tampone effettuato. Il terzino azzurro si trova ancora in Albania (ha riscontrato la sua positività durante il ritiro in Nazionale, ndr.), ma nelle prossime ore tornerà a Napoli per svolgere le visite mediche. Ancora è incerta la sua presenza nella prossima sfida in Europa League contro l’AZ.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI