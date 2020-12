GdS – Il Napoli farà ancora ricorso per Juventus-Napoli ma Gattuso non vuole alibi per la sua squadra

Rino Gattuso è sempre pronto a prendersi le responsabilità e come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico calabrese non vuole più parlare della partita mai giocata tra Juventus e Napoli per non concedere alibi alla sua squadra. Gattuso aspetta che la giustizia faccia il suo percorso, e a tale proposito, il Napoli ha già annunciato come nei prossimi giorni presenterà il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Ad inizio novembre, la sentenza del Tribunale sportivo d’Appello aveva confermato il tre a zero a tavolino e il punto di penalizzazione. Ora il Napoli spera che le cose cambino.

