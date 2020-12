Ds. Benevento, Foggia: “Giudicare Maradona dopo la sua scomparsa è stata una grande vigliaccata!”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

“Maradona? Sono nato vicino allo stadio, esistevano ancora le radioline della domenica, stavamo giù con i miei amici per ascoltare il boato del San Paolo. Per noi napoletani Maradona ha rappresentato tutto, conosciamo bene il legame profondo che c’è nei suoi confronti. Mi è dispiaciuto molto, dopo la scomparsa di una persona, il giudicare un uomo, grande vigliaccata. Questa cosa dà dolore allo sportivo e all’uomo, generazioni nate e cresciute nel mito di Maradona. Ho portato mia figlia di otto anni allo Stadio San Paolo per omaggiare il grande Diego, non deve mai morire nell’anima e nel cuore di tutti noi”.