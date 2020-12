Castel Volturno, il report dell’allenamento del Napoli: terapie e lavoro personalizzato per Osimhen

Il Napoli, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento odierno a Castel Volturno.

Gli azzurri hanno preparato il match di Europa League contro l’AZ Alkmaar, in programma giovedì alle ore 21 in Olanda. La squadra ha iniziato la seduta di allenamento con l’attivazione muscolare in palestra, successivamente ha svolto esercizi di passino grill e lavoro di possesso palla a tema. Infine è stata disputata una apartitica a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato invece per Victor Osimhen.