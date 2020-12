Auriemma, la sua risposta a “Libero”: “Vorrei proprio sapere quali sono i mali storici che hanno contaminato Maradona”

Raffaele Auriemma ha risposto con un post su Twitter alle accuse mosse dal quotidiano “Libero” a Diego Armando Maradona e a Gattuso: “Gattuso ha perso di recente una sorella neppure quarantenne. A Napoli si è ambientato come un pesce in acqua e, a differenza del grade Diego, sembra vaccinato contro i mali storici della città che hanno finito per contaminare il più forte calciatore di tutti i tempi“.

Ecco la risposta di Auriemma:

“Sarei curioso di sapere dal direttore Senaldi quali sarebbero “i mali storici della città che hanno contaminato Maradona”. I mali storici di Napoli sono disoccupazione e abbandono delle istituzioni. Se poi si riferisce alla cocaina, quella scorre a fiumi anche dalle sue parti”.

Sarei curioso di sapere dal direttore @PSenaldi quali sarebbero “i mali storici della città che hanno contaminato #Maradona”. I mali storici di #Napoli sono disoccupazione e abbandono delle istituzioni. Se poi si riferisce alla cocaina, quella scorre a fiumi anche dalle sue parti pic.twitter.com/fMIoUJmsJ2 — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) December 1, 2020