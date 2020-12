In Argentina si pensa alla banconota con il volto di Maradona: il governo boccia la proposta

Il ricordo di Diego Armando Maradona è sempre forte in Argentina. L’amore per il giocatore è così forte che si è arrivato anche a proporre di realizzare una banconota con il suo volto. La valuta sarebbe di 10 pesos, in onore del suo numero di maglia.

A riportare l’iniziativa è stato il quotidiano Clarin che ha parlato della petizione avviata. Il governo argentino, però, non ha accettato l’iniziativa proposta dai tifosi ritenendola non adeguata. Ecco la banconota in questione: