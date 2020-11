RPN – Ancora problemi per Osimhen: rischia di saltare anche AZ e Crotone

Victor Osimhen, sembra non aver recuperato ancora del tutto dall’infortunio alla spalla rimediato con la sua Nigeria in Nazionale. Dall’ultima apparizione del nigeriano in campo con il Napoli sono passate oltre tre settimane, il calciatore non gioca esattamente da Bologna-Napoli dell’otto novembre. L’attaccante azzurro è stato costretto a saltare le gare contro Milan, Rijeka e Roma.

Secondo “Radio Punto Nuovo“, Osimhen quasi certamente non sarà convocato neanche contro l’AZ Alkmaar, gara di Europa League programmata per giovedì. Il numero nove, sarebbe in dubbio anche per la sfida successiva di Serie A contro il Crotone di domenica.