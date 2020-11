Il Mattino – Il Napoli ha regalato una maglia biancoazzurra a Friedkin

Ieri sera non è stata una notte di festa per la Roma, che con grande rispetto sportivo si è unita alla memoria di Diego Armando Maradona. Come riporta Il Mattino, il nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin ha voluto una maglia biancoazzurra celebrativa per il ricordo di Maradona per omaggiare al meglio il campione argentino. Inoltre, al decimo minuto, i due presidenti insieme con tutta la tribuna stampa e i pochi presenti, hanno applaudito iconicamente per rendere eterna l’immagine di Maradona. Una serata da dimenticare per i giallorossi dal punto di vista sportivo, ma che rimarrà per sempre indelebile nella memoria degli sportivi.

