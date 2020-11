Morte Maradona, parla il fratello: “Ringrazio la gente di Napoli per l’affetto dimostrato, ora lasciamolo riposare in pace”

Nel corso di “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Hugo Maradona, fratello di Diego, che ha rilasciato delle parole riguardo la scomparsa del fratello. Ecco quanto riportato:

“Ogni giorno la sua morte diventa più grande ma lasciamolo riposare in pace. Quello che ha fatto rimane là, la vita privata resta privata”.

“Ringrazio la gente di Napoli per tutto l’affetto che gli hanno dimostrato. Io non voglio fare polemica ma ora facciamolo riposare in pace”.