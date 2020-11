GdS – Maradona, spunta un episodio di violenza verso il medico da parte di Diego

Continua la confusione legata alla morte di Maradona. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta un particolare non da sottovalutare che è emerso dalle indagini fatte dalla procura di San Isidro, secondo le quali il neurochirurgo Luque, che ha operato Maradona, sia ora accusato di omicidio colposo. Lui però ha dichiarato in lacrime di aver fatto il possibile per una persona che era anche sua amica. Inoltre, sono emerse dichiarazioni della storica cuoca di Maradona, Monona, che riportano un episodio di violenza di giovedì 19 tra Maradona e lo stesso Luque, con Diego che avrebbe aggredito il medico, che lo ha riconosciuto però come uno degli sfoghi del pibe de oro.

