GdS – Il Napoli balla il tango in nome di Diego: Insigne il migliore, segna un gol “alla Maradona”

Non poteva fare di meglio il Napoli per onorare la scomparsa di Maradona, ballando il tango argentino su una Roma senza coraggio che ha incassato quattro gol senza mai reagire. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dagli azzurri il migliore in campo è Insigne, che merita il 7,5 in pagella grazie ad una prodezza su punizione “alla Maradona”. Esultanza con dedica proprio per el diez, ma in attacco non è solo Lorenzo a convincere. Anche Mertens, tornato centravanti per sopperire alla mancanza di Osimhen, ha trovato il gol che ha spezzato le gambe alla Roma.

La rosea premia anche Gattuso con un 7, con il merito di aver proposto un tridente senza Petagna mettere in difficoltà la Roma sul nascere. Giallorossi che non sono mai stati veramente pericolosi, con il ritorno dopo lo stop per il Covid di Dzeko che alla fine non ha inciso nell’attacco della Roma. Quattro a zero dunque meritato per il Napoli, che ha dato il massimo per ricordare al meglio il dieci, Diego Armando Maradona.