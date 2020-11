Demme promosso a centrocampo, i voti dei quotidiani

Con l’assenza di Tiemoué Bakayoko, non era scontato che la coppia Demme-Fabian Ruiz perfmormasse al di sopra delle aspettative. Con lo splendido gol di Fabian Ruiz, si è ritagliato una convincente promozione anche Diego Demme, grazie ad una prestazione di presenza e di equilibrio. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport gli danno un 7 per merito dell’equilibrio portato in campo e l’enorme lavoro in fase difensiva, mentre Il Mattino lo premia con un 7,5 per la continuità e l’interpretazione del ruolo. Bene anche secondo Tuttosport (6) e Repubblica (6,5), mentre anche il Corriere della Sera lo giudica da 7 per la gestione.

