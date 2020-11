Repubblica – Il San Paolo cambierà nome entro Natale, impianto intitolato a Maradona

Che il San Paolo venisse intitolato a Maradona dopo la sua scomparsa non era da mettere in dubbio. Come riporta La Repubblica, il nuovo nome dell’impianto sarà “Maradona Arena”, e dovrebbe arrivare l’ufficialità entro Natale. Le massime autorità di Napoli e la società stessa lo hanno confermato dopo che i tifosi a gran voce avevano chiesto l’omaggio all’eterno dieci. Napoli sta facendo di tutto per rendere Maradona immortale.

