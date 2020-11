Pedro ricorda Maradona: “Siamo tristi per quanto successo, sappiamo cosa significa Diego per il calcio”

Pedro, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara contro il Napoli e ha ricordato anche lui Diego Armando Maradona, scomparso qualche giorno fa:

“Non è un giorno normale, siamo tutti molto tristi, siamo rammaricati per quello che è successo. Diego è stato una leggenda per questo sport, sappiamo tutti cosa significa per il calcio. In questi giorni tanta gente l’ha ricordato, anche Messi gli ha dedicato un gol. Colgo l’occasione per fare le condoglianze alla famiglia e agli appassionati di questo sport, pur non avendolo seguito dal vivo perché sono più giovane”.