Il pensiero da brividi di Alberto Angela: “Napoli per Diego ha messo un posto in più nel Pantheon”

“Bisogna porre l’accento sulla città di Napoli” – inizia così il breve racconto di Alberto Angela, divulgatore storico e scientifico, su Diego Armando Maradona. Intervenuto questa mattina a Rai 3, Angela ha ricordato così Diego:

“Napoli è una città greca, la sua urbanistica e anche il modo di vivere è greco. Napoli ha accolto Maradona come una divinità greca, ha messo un posto in più nel Pantheon, ha ricevuto e dato tanto, ogni goal fatto al Napoli rappresenta tutti i napoletani. Sono stati anche loro a permettergli di trovarsi in quella situazione”.