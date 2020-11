GdS – Demme in mediana con Fabian, Meret tra i pali. Nella Roma tridente di esperienza

Gennaro Gattuso deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per la partita di stasera contro la Roma, e secondo la Gazzetta dello Sport, oltre al confermato tridente leggero con Insigne-Mertens-Politano, ci sono conferme anche sui centrocampisti. Infatti, sembra che Demme affianchi Fabian Ruiz in mediana. Tornano in difesa Manolas e Mario Rui, mentre in porta il ballottaggio vede Meret favorito su Ospina. La Roma invece vede il gradito ritorno di Dzeko insieme agli assi Pedro e Mkhitaryan. Questi i probabili undici di entrambe le squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko