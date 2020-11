CdS – Maradona, un presunto figlio chiede la riesumazione del cadavere per test del dna

Diego Armando Maradona è venuto a mancare mercoledì, e come riporta il Corriere dello Sport di oggi, sembra che non venga lasciato in pace nemmeno dopo la sua scomparsa. Infatti, il quotidiano spiega come un presunto figlio, che Maradona avrebbe avuto con una modella, avrebbe chiesto di riesumare il cadavere per fare il test del dna. Mistero sempre più oscuro, che vede spuntare un terzo figlio, non riconosciuto ufficialmente dal pibe de oro.

