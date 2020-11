CdS – G. Pezzella: “Maradona è un eroe, ha dato speranza a tutti. Noi argentini dovremo onorare il suo ricordo”

German Pezzella, argentino e capitano della Fiorentina, ha rilasciato un’emozionante intervista al Corriere dello Sport per parlare del suo ricordo legato a Maradona e per spiegare cos’ha rappresentato per i calciatori argentini:

UN EROE – “Maradona è un eroe, quasi un dio. Non solo per me, ma per tutti i miei compatrioti. Nei momenti in cui il nostro Paese aveva bisogno di una gioia, di allegria, lui era il riferimento a cui guardare. Sul campo ha dimostrato che quando uno sogna ardentemente, col massimo sforzo e andando sempre avanti, ce la può fare. Maradona ci ha dato speranza, l’ha regalata a tutti, anche a quelli con minori possibilità».

ONORARE IL RICORDO – “Il suo modo di essere aiutava ad affrontare meglio la vita, è stato uno shock sapere della sua scomparsa. Non riuscivo a crederci. Ma Diego resterà in ogni situazione legata al calcio nel mondo. Per tutti coloro che indossano la maglia dell’Argentina o che saranno chiamati ad indossarla l’obiettivo sarà solo onorare il suo ricordo”.