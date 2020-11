QUANDO GIOCA NAPOLI ROMA – Dopo l’ultima vittoria conseguita in Europa League contro il Rijeka, il Napoli torna a ad occuparsi dei suoi impegni in campionato. Gli azzurri saranno difatti impegnati contro la Roma domani sera, domenica 29 novembre, nella partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto alle ore 20:45 allo Stadio San Paolo di Napoli.

Sarà una partita importante per entrambe le squadre. Gli azzurri dovranno provare a riscattarsi dopo l’imbarcata subita dal Milan, i giallorossi dovranno confermare l’ottimo momento vissuto dalla squadra, che al momento milita al terzo posto in classifica a quota 17 punti.

La squadra di Gattuso è tornata alla vittoria in casa in Europa League, dopo aver perso le tre precedenti gare contro AZ, Sassuolo e Milan. Gli azzurri militano in classifica con 14 punti, alla pari con Atalanta e Lazio.

La Roma si trova più in alto, a 17 punti, come risultato di cinque vittorie, due pareggi e della sconfitta a tavolino nel match d’esordio contro il Verona.

In Serie A le due squadre si sono affrontate per 146 volte. Il bilancio è in favore dei giallorossi: 52 a 44, con 50 pareggi. Al San Paolo, tuttavia, il Napoli ha vinto 32 volte su 73.

LEGGI ANCHE: Serie A, Napoli-Roma: le probabili formazioni

QUANDO GIOCA NAPOLI ROMA

Napoli-Roma si giocherà domenica 29 novembre 2020 allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli nel quartiere di Fuorigrotta. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

QUANDO GIOCA NAPOLI ROMA

La partita tra Napoli e Roma sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite).

In alternativa, il match sarà fruibile in streaming su Now Tv o Sky Go scaricando le rispettive applicazioni.