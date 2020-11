PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ROMA – Dopo l’ultima vittoria conseguita in Europa League contro il Rijeka, il Napoli torna a ad occuparsi dei suoi impegni in campionato. Gli azzurri saranno difatti impegnati contro la Roma domani sera, domenica 29 novembre, nella partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto alle ore 20:45 allo Stadio San Paolo di Napoli.

Sarà una partita importante per entrambe le squadre. Gli azzurri dovranno provare a riscattarsi dopo l’imbarcata subita dal Milan, i giallorossi dovranno confermare l’ottimo momento vissuto dalla squadra, che al momento milita al terzo posto in classifica a quota 17 punti.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ROMA

Gattuso dovrà rinunciare a Bakayoko, in quanto squalificato a causa di un’espulsione rimediata durante la partita contro il Milan. Barlume di speranza per Osimhen, le cui condizioni sono in miglioramento e pertanto potrebbe partire dalla panchina. Demme è attualmente in vantaggio nel ballottaggio con Lobotka e pertanto dovrebbe affiancare Fabian Ruiz nello schieramento a centrocampo. Spazio poi a a Lozano, Zielinski e Insigne, di supporto all’unica punta: Dries Mertens.

La Roma dovrà fare i conti con le condizioni degli infortunati, che potrebbero condizionato fortemente l’undici titolare che scenderà in campo contro gli azzurri. Fonseca dovrà fare a meno di Smalling, mentre risultano tra i convocati Mancini e Ibanez. In porta torna Mirante, mentre a centrocampo Karsdorp potrebbe essere confermato a destra. In attacco torna Edin Dzeko dal primo minuto.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.