Clamoroso Maradona, possibile sesto figlio: chiesta la riesumazione del corpo

Ancora non riesce a riposare in pace Diego Armando Maradona, che dopo la sua scomparsa, oltre ai misteri riguardanti le sue ultime ore di vita, emerge già la notizia di chi chiede di far riesumare il suo corpo. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.

A fare questa richiesta è Santiago Lara, presunto sesto figlio di Maradona, che tramite i suoi legali, ha chiesto di effettuare il test del DNA per scoprire se el Diez fosse realmente suo padre. Ecco quanto emerso:

“Non ho pretese finanziare faccio questa richiesta solo per sapere chi sono. Fino agli ultimi giorni prima della sua scomparsa, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto a un gruppo di legali che io ero figlio di Maradona“.