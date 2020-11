Dries Mertens ha omaggiato Diego Armando Maradona nella notte di ieri dopo la partita di Europa League con un bellissimo gesto. Il belga ha portato un mazzo di fiori e fermandosi in preghiera per qualche minuto nei Quartieri Spagnoli. Di seguito in video:

