GdS – La Serie A omaggerà Maradona con lutto al braccio e video sugli schermi degli stadi

Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, un minuto di silenzio non basterà mai per omaggiare Maradona. A partire dalla prossima partita di campionato, tutte le squadre di Serie A si raccoglieranno al centro del campo in un minuto di silenzio per omaggiare e condividere la commozione di un sentimento comune rappresentato da un calciatore che era davvero di tutti.

Oggi verrà ufficializzata in Lega l’iniziativa di trasmettere un video su ogni maxi schermo degli stadi con le immagini più suggestive della carriera di Maradona, come i suoi gol o il suo storico riscaldamento con “Live is life” a fargli da colonna sonora. Avanza anche l’ipotesi di fermarsi al decimo minuto per omaggiare il più grande dieci di tutti. Ma ogni saluto non sarà mai abbastanza.