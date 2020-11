CdM – Il Comune di Napoli può accelerare l’iter per lo Stadio Maradona e ufficializzarlo in due settimane

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi riporta come il Comune di Napoli abbia la volontà di accelerare le operazioni per quanto riguarda la rinominazione dello stadio dedicandolo a Diego Armando Maradona. Il sindaco ha già annunciato la volontà di volergli dedicare l’impianto, col prefetto Marco Valentini già pronto a concedere la deroga per completare l’iter senza aspettare i dieci anni dalla morte del pibe de oro.

Il Comune vorrebbe accelerare le operazioni e poter portare a termine la rinominazione già in due settimane un procedimento che potrebbe normalmente richiedere mesi se non anni. Ma non solo, oltre allo stadio, potrebbe essere costruito un monumento a Maradona che si potrebbe ubicare in una zona simbolo come Fuorigrotta, che potrebbe diventare meta di pellegrinaggio per i tifosi. Sembra più difficile l’opzione del recupero del centro Paradiso, quello che era la vera casa di Maradona a Napoli.