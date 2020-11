Insigne: “Dedicheremo questa partita a lui. Maradona è l’orgoglio di Napoli, nessun altro dovrebbe indossare la maglia numero 10”

A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Rijeka, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Cosa rappresenta Diego per te?

Non solo per me, ma per tutti i napoletani tanto. Lui ci ha sempre difeso quando è andato via. Ha portato sempre Napoli e i napoletani, nel cuore come lo abbiamo fatto noi e continueremo a farlo. Fa male, è un giorno triste per noi. Tutta la società si stringe attorno alla famiglia.

Ricordo con Maradona?

La prima volta, quando l’ho visto. Fu una grande emozione, era al San Carlo. Chiesi di andare dietro le quinte per abbracciarlo. Fu la serata più bella della mia vita.

È giusto che la maglia numero 10 debba restare solo quella di Diego Maradona. Siamo orgogliosi che abbia indossato la maglia del Napoli. Lui è l’orgoglio dei napoletani.

Stasera è più dura?

Cercheremo in campo di dare di più per dedicargli questa vittoria”.