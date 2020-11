CdS – Il Napoli spedirà l’ultima maglia azzurra indossata da Maradona per il suo funerale

Diego Armando Maradona ci ha lasciati, troppo presto, provocando un dolore immenso nel cuore di chi gli ha voluto tanto bene. Il mondo dello sport, non solo del calcio, sta mostrando tutto il suo affetto nelle ultime ore, così come stanno facendo ovviamente argentini e napoletani. E così come faranno al suo funerale che si terrà in Argentina nei prossimi giorni. Il Napoli ha deciso che farà pervenire l’ultima maglia indossata da Diego con gli azzurri per il rito funebre:

“Unico e basta, invece, sarà per sempre Diego Armando Maradona, l’ultimo 10 della storia del Napoli. Già, quella maglia: il Napoli la spedirà in Argentina per il suo funerale. Per l’ultima partita: ben fatto, così la indosserà per sempre”.