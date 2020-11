Mourinho ricorda Maradona: “Ho trascorso con lui 6-7 occasioni, mi mancherà. È una leggenda”

Anche Josè Mourinho ricorda Diego Armando Maradona. Il tecnico del Tottenham ha parlato a Sky Sports dopo la vittoria della sua squadra contro il Ludogorets:

“C’è Maradona e Diego Maradona. Maradona lo conoscono tutti, Diego gli amici, parenti e famiglia. Non ci sono parole. Mi dispiace perché ho trascorso con lui 6-7 occasioni, alcune settimane quando è venuto a seguire gli allenamenti a Madrid o Milano e altri momenti dedicati alla Fifa.

Per me sarà sempre quello che mi chiamava quando perdevo le partite, non quando le vincevo. Mi mancherà. È una leggenda”.