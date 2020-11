Mertens: “Oggi dura indossare la maglia azzurra, difficile spiegare. Di Diego ricorderemo le cose belle”

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Rijeka:

“La notizia della morte di Diego è stata un brutto momento, non posso nemmeno immaginare le persone che vivono qui da sempre; lui è stato importante per la società ma anche per tutta la città.

Dobbiamo ricordare le cose belle, l’ultima immagina che ho di Diego è di uno che amava il calcio e faceva cose straordinarie quando toccava la palla. Mi scuso per quando il mio nome viene accostato a quello di Diego, quando l’ho incontrato è stato un bellissimo momento. Oggi era dura indossare la maglia azzurra, è difficile spiegare.

Oggi buona partita, proveremo a vincere anche domenica. Non era facile, nè il momento, nè la partita. Abbiamo vinto e sono molto contento”