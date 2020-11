Gattuso in conferenza: “Maradona aveva la dote del più forte al mondo. Dobbiamo onorare lui e la maglia!”

Il Napoli batte il Rijeka 2-0. Durante la conferenza stampa Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato:

“Ieri è morto Maradona, ma in realtà lui non morirà mai. Un tempo il campionato si giocava sempre tra Torino e Milano e lui è diventato l’orgoglio di questa città. Se fanno un sondaggio se è più famoso San Gennaro o Maradona, vincerà il secondo. Non morirà mai per quello che ha fatto.

Riuscire a vincere tutte le partite è difficile, ci vuole sempre tanta bravura, ma speriamo di riuscirci per dedicare qualcosa a Diego. La gente ieri quando stavamo nel pullman si fermava per applaudire ma non erano applausi per noi, ma per Maradona.

Per me è sempre stato il più forte al mondo, non era solo tecnica, sembrava di gomma e aveva grande esplosività. Tutti abbiamo provato ad imitarlo da bambino, ma non riuscivi proprio a fare certe cose, lui aveva una dote, la dote del giocatore più forte al mondo.

I miei ragazzi erano turbati già da ieri, sentivo le chiacchiere in pullman che facevano tra di loro i ragazzi. Tanti di loro sono riusciti a conoscerlo e a parlare con lui. In questo momento dobbiamo onorarlo e dobbiamo onorare la maglia. Ha rappresentato tanto per questa società e questa città, tanti hanno avuto la forza di vederlo. Tanti qui si chiamano Diego, per far capire l’importanza. Quando scenderemo in campo lo faremo anche per lui”.