Bruscolotti: “Diego ha un legame incredibile con Napoli: ha portato una città intera a tifare per la sua Nazionale”

Giuseppe Bruscolotti, leggenda del Napoli ed ex compagno di squadra di Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

“Tutto quello che lui è riuscito a creare nella sua carriera, oltre ad essere un grande campione ha avuto un legame con Napoli ed i napoletani. Non ci dimentichiamo di cos’ha fatto in quell’Italia-Argentina, portando una città intera a tifare per la sua nazionale. Diego non ci ha fatto mai pesare nulla, dal primo momento è stato sempre affettuosissimo con noi altri. Non ha mai rimproverato i suoi compagni, è stato quello che ha sempre tirato su tutti, sentiva di fare questo. Oltre alle sue giocate, la sua figura era anche questo. Abbiamo vissuto momenti particolari insieme, in campo e fuori, io in particolar modo. La sua semplicità è stata la cosa più bella, ci teneva tanto a quello che era il nostro rapporto con lui”