Salvatore Esposito: “Voglio che lo stadio sia dedicato a lui, il più grande di tutti i tempi!”

Salvatore Esposito è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Tg24, in memoria di Diego Armando Maradona:

“Quando l’ho incontrato mi ha detto che era onorato di abbracciarmi. Io gli ho detto “Ma si pazz? Tu sei Maradona!”, ero in lacrime, Maradona che diceva a me una cosa del genere. Questa è la chiave del Dio del calcio, non si rendeva conto di cos’era per i napoletani e per il calcio. Voglio che lo stadio sia dedicato a lui e chiamato Diego Armando Maradona, perché un giorno i bambini chiederanno ai papà chi era Maradona, e risponderanno che era il più grande calciatore di tutti i tempi“