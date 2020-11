Nocerino a SpazioNapoli: “Gattuso e Napoli connubio perfetto: allenatore competente e grande uomo”

Antonio Nocerino, ex calciatore di Juventus, Milan e della Nazionale, ha parlato ai nostri microfoni in diretta su Instagram. Di seguito i principali passaggi:

“Seguo tantissimo il Napoli, è la squadra della mia città, Soprattutto lo sto studiando molto, perchè Rino Gattuso oltre ad essere un amico è uno che dà un impronta precisa alla propria squadra. Rino è un grande uomo, è un riferimento da allenatore ed è stato un riferimento da calciatore. È un uomo di sani principi, sono felicissimo che sia sulla panchina del Napoli. Gli azzurri hanno un grande allenatore, che è anche un grande uomo: caratteristica che spesso manca nel nostro calcio. Spero che Rino ed il Napoli possano far vedere a tutti quello che valgono”.

“Fare calcio in America non è facile. Qui culturalmente gli sport importanti sono altri. Cerco di partire da zero, partendo dai fondamentali. Mi piace molto lavorare con i ragazzi, spero di imparare tanto perchè ho grande voglia e passione. Gattuso vuole onestà, sincerità, non gli piace che gli vengano raccontate le fiabe. Io voglio un grande uomo, più di un grande calciatore. Diceva un mio allenatore: ‘Con i grandi uomini si vincono i campionati, con i grandi giocatori si vincono le partite’. Il rimpianto più grande della mia carriera è non aver mai giocato a Napoli. Era il mio sogno ed il sogno di mio padre, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Chissà che poi in futuro non riesca a meritarmi un posto nel settore giovanile del Napoli, magari la Primavera. Sarebbe la realizzazione di un sogno che non sono riuscito a coronare da calciatore”.

“Di quel famoso anno al Milan con Ibrahimovic ricordo il rapporto con i grandi calciatori come Rino, Thiago Silva, lo stesso Ibra. Allenarti con loro è un altro sport. Loro ti trascinano e ti fanno capire come si arriva e si mantiene un determinato livello. La cosa più importante nel calcio è superare continuamente il proprio livello. Questo è l’insegnamento più grande che mi ha dato il calcio. Ibra è un animale, lo abbiamo visto l’altra sera, è spaventoso. Mi chiesero: ‘Il Napoli farebbe bene a prendere Ibra?’ gli risposi che andrebbe preso ad occhi chiusi, Ibra ti migliora, ti fa arrivare ad un altro livello. A 39 anni sta meglio di ragazzini che ne hanno 20”.

“Io ho iniziato a giocare nella Juventus, facendo tutta la trafila dal settore giovanile. La prima squadra era il mio obiettivo sin dal primo giorno, è stato un traguardo raggiunto. Lì sono migliorato molto come persona e come calciatore, mi hanno dato la possibilità di mettermi in mostra. La Juventus di Pirlo è composta da grandissimi giocatori, ma ci vuole tempo. Sono felice che Andrea faccia l’allenatore, può dare tanto a questo mondo, ha una conoscenza infinita. Non ha esperienza, ma ha moltissima competenza. Preferisco tutta la vita un allenatore competente, rispetto ad uno esperto ma non competente che fa solo copia e incolla”.

“Ero andato a Benevento con tanta voglia di far bene, è stato un rammarico grande. Non è andata bene perchè a livello umano se mi dici ‘A’ poi non può essere ‘B’. A trentatré anni non ho bisogno del contentino, voglio che mi si parli da uomo, non da ragazzino”.