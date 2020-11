Ferlaino: “In questo momento c’è solo molto dolore, maradona ha rappresentato lo spirito di Napoli”

Corrado Ferlaino è intervenuto in diretta telefonica a Sky Tg24, ricordando lo straordinario legame tra Napoli e Diego Armando Maradona:

“Ha dato molto al Napoli e anche a me, sono senza parole. Sono andato a trovarlo quando è stato male, la notizia è stata improvvisa, quando pensavamo stesse meglio, non so come sia successo. Io sono napoletano e come tutti i napoletani sto piangendo, perché Maradona è stato molto per il Napoli e per Napoli, ha portato lì due scudetti. È stato un fuoriclasse, un genio, non era un giocatore comune, era un grande campione, non solo perché sapeva giocare a pallone, ma perché motivava e coinvolgeva tutta la squadra. Il Napoli degli anni 80 era lui. Maradona ha rappresentato lo spirito di Napoli, in questo momento c’è solo molto dolore“